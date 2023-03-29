ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о поддержке НКО в сфере адаптации ветеранов боевых действий

Законодательное собрание Петербурга 29 марта одобрило в первом чтении законопроект о поддержке НКО, которые занимаются социальной и психологической адаптацией участников боевых действий и членов их семей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты предложили расширить перечень некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку Смольного. К таким мерам относятся финансовая, имущественная, информационная, консультационная, организационная поддержка. Также содействие могут оказывать в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев таких организаций.

Ранее в поддержку законопроекта высказывался спикер парламента Александр Бельский.

Предполагается, что закон вступит в силу с января 2024 года.

Константин Леньков