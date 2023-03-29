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Новости 11:34

ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о поддержке НКО в сфере адаптации ветеранов боевых действий

фото ЗакС политика ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о поддержке НКО в сфере адаптации ветеранов боевых действий

Законодательное собрание Петербурга 29 марта одобрило в первом чтении законопроект о поддержке НКО, которые занимаются социальной и психологической адаптацией участников боевых действий и членов их семей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Депутаты предложили расширить перечень некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на поддержку Смольного. К таким мерам относятся финансовая, имущественная, информационная, консультационная, организационная поддержка. Также содействие могут оказывать в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев таких организаций. 

Ранее в поддержку законопроекта высказывался спикер парламента Александр Бельский

Предполагается, что закон вступит в силу с января 2024 года.

Константин Леньков


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