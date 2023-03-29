В России представят список недобросовестных блогеров

Ассоциация блогеров и агентств намерена опубликовать список блогеров, работать с которыми не рекомендуется, сообщили 29 марта "Известия".

Для подачи жалоб ассоциация создала бот в Telegram. Отзывы можно направлять как на самих блогеров, так и на клиентов, агентства и продюсерские центры. По мысли создателей, это должно стимулировать блогеров соблюдать законодательство и не рекламировать запрещенную информацию.

Сама система предполагает выдачу "карточек", обозначающих количество жалоб и причину попадания в списки. Желтую карточку будут давать за одну или две жалобы, коричневую — в случае появления репутационных рисков от сотрудничества с этим блогером. Черные карточки планируют присваивать блогерам с серьезными нарушениями.

При подаче жалобы следует описать ситуацию и оставить подтверждающие документы, пишет издание. Также в расчет будет приниматься наличие договора при работе и срок подачи жалобы.

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