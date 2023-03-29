Сбившего ребёнка и уехавшего с места ДТП новосибирского депутата приговорили к исправительным работам

Мировой судья 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области постановил, что местный депутат от "Единой России" Сергей Мамонтов должен провести 10 месяцев на исправительных работах в рамках уголовного дела об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), информирует прокуратура Новосибирской области.

В конце октября прошлого года в Татарске Мамонтов не заметил шестилетнего мальчика на повороте и сбил его, переехав. Камеры наблюдения зафиксировали, как он вышел из автомобиля, предпринял попытку поднять ребёнка, после чего бросил его, сел в машину и уехал. Мальчика поместили в реанимацию, у него диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение мозга и перелом седалищной кости. После того, как автомобиль объявили в розыск, Мамонтов сам пришёл в полицию. Впоследствии его исключили из "Единой России".

Примечательно, что в конце декабря суд в Татарске прекратил дело против депутата в связи с примирением сторон: мать мальчика рассказала, что Мамонтов согласился покрыть все медицинские расходы семьи.

После этого прокуратура обжаловала решение суда и дело рассмотрели в апелляции.