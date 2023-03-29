Директор соцучреждения в Колпино получила условный срок за доходы от премий подчиненных

Колпинский районный суд огласил приговор по делу директора местного Центра социальной помощи семье и детям Анны Квятык, признанной виновной в получении взяток от подчиненных (ст. 290 УК РФ). Деньги ей передавались за начисление повышенных премий, информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в период с июня по декабрь 2019 года Квятык получила четыре взятки на общую сумму 119 тысяч рублей за начисление подчиненным премий в повышенном размере. Часть этих премий подчиненные передавали руководительнице "за общее покровительство и попустительство по службе", передает судебная пресс-служба.

Суд назначил Квятык наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Также ей на три года запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций или же административно-хозяйственных полномочий.