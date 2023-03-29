Проект мусорного завода под Петербургом прошел экологическую экспертизу

Проект мусороперерабатывающего завода "Дубровка" во Всеволожском районе Ленобласти получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, сообщил 29 марта "Коммерсантъ". Это второй из трех проектов Невского экологического оператора, получивший одобрение экоэкспертизы.

Экспертная комиссия Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора сочла проектную документацию комплекса соответствующей требованиям в области охраны окружающей среды, сообщило издание со ссылкой на сообщение ведомства. Одобрение получено сроком на пять лет.

В октябре прошлого года одобрение экологической экспертизы получил проект КПО "Островский" в Выборгском районе Ленобласти. При этом оба проекта получили отрицательные отзывы общественной экологической экспертизы, проведенной по заказу жителей территорий, рядом с которыми планируется строительство заводов.

Глава Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук предположил, что получение проектом противоположных оценок может привести к внесению изменений в документацию. "В противном случае НЭО может погрязнуть в судах", — допустил он.

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