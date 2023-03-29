Петербуржец получил год колонии за нападение на полицейского

Пнувший полицейского петербуржец получил год колонии по делу о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Приговор в отношении Ивана Чумарина огласил Колпинский районный суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, находившийся в нетрезвом виде Чумарин был задержан за мелкое хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ) и доставлен в отдел полиции № 55. Там он повздорил с полицейским водителем и, "демонстрируя свою агрессивность и склонность к применению физической силы", пнул его ногой в живот, чем причинил ударенному боль и моральные страдания.

В своем поступке Чумарин раскаялся, вину признал. Суд учел, что он принес извинения потерпевшему. В качестве наказания горожанину назначили год лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Чумарин был взят под стражу в зале суда.