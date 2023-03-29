В Песочном простились с погибшим в ходе СВО добровольцем

На Белоостровском кладбище в Петербурге похоронили жителя посёлка Песочный Нелсона Багдасаряна, который ушел добровольцем в зону спецоперации и погиб, сообщили муниципальные власти.

"Нелсон героически погиб осенью 2022 года, прикрывая своих товарищей. До некоторого момента он считался пропавшим безвести. Указом Президента РФ, посмертно, ему присвоен Орден Мужества", - говорится в группе "МО п.Песочный".

Багдасарян работал техником в управляющей компании. Ранее он уже участвовал в военных кампаниях в качестве бойца и фельдшера. В зону СВО отправился летом 2022 года.

Фото: ВКонтакте/МО п.Песочный