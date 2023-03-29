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Прокуратура заинтересовалась мусором и "несанкционированными" сточными водами в парке "Сосновка"

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась мусором и "несанкционированными" сточными водами в парке "Сосновка"

Природоохранная прокуратура Северной столицы выявила нарушения экологического характера, зафиксированные в городском парке "Сосновка", информирует в среду, 29 марта, пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что коммерческая организация могла сбрасывать сточные воды в находящийся в зелёной зоне пруд, что привело к затоплению газонов. Также на территории парка выявили отсутствие урн и, как следствие, засилье мусорных куч.

Как итог, генеральному директора фирмы, предположительно, осуществлявшей несанкционированный сброс вод, внесли представление о необходимости устранения нарушений.


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