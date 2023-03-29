ФК "Зенит" подтвердил, что вместе с властями Петербурга раздает билеты на футбол из-за ситуации с Fan ID

В ФК "Зенит" высказались о сообщениях в СМИ о бесплатном распространении билетов на домашние матчи команды в родительских чатах и бюджетных организациях. Заявление пресс-службы клуба опубликовал "Спорт-Экспресс".

"Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на "Газпром Арене". Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое", - рассказали в ФК "Зенит".

Ситуацию, возникшую после внедрения Fan ID, в клубе сравнили с вакцинацией от COVID-19.

"Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола — все это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов", - сообщили в пресс-службе.

По оценке клуба, до введения Fan ID "Газпром арену" посещали более 1 млн болельщиков в год.

"Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика", - заявили в "Зените".

Напомним, "паспорта болельщиков" начали действовать на всех стадионах Российской премьер-лиги с 1 декабря. Футбольные фанаты, в том числе петербургские, объявили бойкот игр, для посещения которых необходим Fan ID. К нему присоединились и многие простые болельщики. Посещаемость российских трибун резко снизилось с появлением "паспортов".