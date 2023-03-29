Петербургское "Яблоко" предложило предоставлять за счет бюджета микроавтобусы семьям с пятью детьми

Фракция "Яблоко" в Заксобрании Петербурга внесла на рассмотрение коллег законопроект о предоставлении за счет городского бюджета микроавтобусов семьям с пятью и более детьми, сообщила 29 марта пресс-служба регионального отделения партии. Инициатива получила отрицательный отзыв губернатора Александра Беглова.

"Проект фракции "Яблоко" предлагает городу выделять деньги на покупку микроавтобуса всем многодетным семьям, если в них есть не менее пяти несовершеннолетних детей", — рассказали в партии, уточнив, что сейчас подобным правом обладают семьи, в которых есть не менее семи детей.

Как уточнили в "Яблоке", к депутатам обратился отец шестерых детей. Петербуржец пожаловался, что не имеет права на получение микроавтобуса, хотя поездки по городу с детьми в обычной машине затруднительны "даже при наличии более трех детей".

Проект получил отрицательное заключение губернатора Беглова, отметили в "Яблоке". В своем отзыве градоначальник сослался на санкционное давление и заявил, что "органы государственной власти Санкт-Петербурга не вправе брать на себя расходные обязательства, выполнение которых не может быть гарантированно в 2024 г. и в последующие годы".

Сейчас в Петербурге насчитывается 198 семей с более чем семью несовершеннолетними детьми и 1 549 семей с пятью и более детьми, отметили в "Яблоке", сославшись на данные комитета по социальной политике.