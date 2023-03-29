Голикова насчитала 3,6 миллиона вышедших из бедности россиян

Более трех с половиной миллионов россиян вышли из категории бедности в период с 2017 по 2022 год, сообщила 29 марта вице-премьер Татьяна Голикова. Заявление прозвучало на совещании президента Владимира Путина с членами российского правительства.

"За период 2017-2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 миллиона наших граждан", — привел слова вице-премьера "Интерфакс". Голикова также отметила, что в течение прошлого года наблюдалось перераспределение доходов от высокодоходных групп граждан к низкодоходным.

В своем выступлении чиновница сослалась на предварительные данные Росстата, согласно которым уровень бедности в России составил 7,9 % в IV квартале 2022 года. Годом ранее этот показатель равнялся 8,% %. В целом же уровень бедности в прошлом году составил 10,5 %, снизившись на 0,5 % относительно показателей 2021 года.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"