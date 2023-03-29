Снегоуборщики за сутки вывалили 174 тонны реагентов на ЗСД из-за сильного снегопада

За минувшие сутки на Западный скоростной диаметр выпало от 15 до 17 сантиметров снега. Невзирая на то, что часть спецтехники уже "переобули" под весенние нужды, на дорогах дежурит большее количество "зимних" единиц, известили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

За последние 24 часа ЗСД очищали 30 единиц спецавтомобилей, которые проехали по всей длине трассы пять раз за сутки и потратили на её обработку 174 тонны реагентов. Уборка магистрали не прекращается и по сей час.

Днём ранее в МСС поделились, что приступили к подготовке техники к весеннему обслуживанию ЗСД, переоборудовав её под "поливайки". Официальное окончание зимнего сезона при этом должно состояться 15 апреля.