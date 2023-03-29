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Сравниваемому с "гробом" и "крематорием" новострою на месте фабрики Мельцера придали новый вид

фото ЗакС политика Сравниваемому с "гробом" и "крематорием" новострою на месте фабрики Мельцера придали новый вид

Архитектурное бюро "Студия 44" обновило облик фасадов будущего жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки, который ранее сравнивали с "гробом" и "крематорием", извещает "Деловой Петербург".

Обновлённый вариант представили на заседании Градсовета. Первый облик на суждение горожанам выносили ещё порядка 10 лет назад: тогда дом в эклектическом модернистском стиле состоял из 160 квартир.

Одной из особенностей жилого комплекса стала крыша, которая имитировала покатую кровлю зданий, построенных в стиле модерн. Кроме того, строительной компании необходимо было учитывать примыкание к объекту небольших памятников архитектуры - дом Корлякова и кинематограф "Гранд-Палас".

В 2020 году компания "Бонава" передала участок фирме "Альфа Фаберже", которая объявила о планах возвести на нём ЖК Meltzer Hall. В то же время проект будущего жилого дома подвергся резкой критике Вячеслава Макарова, бывшего спикера городского Заксобрания.


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