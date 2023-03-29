Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам "Ленфильма" решили отреставрировать и перенести

АО "Ленфильм" провело закупку у единственного поставщика на перенос и капитальный ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам киностудии. Стоимость контракта составила 3,9 млн рублей, следует из опубликованных 22 марта данных на сайте госзакупок.

Стела находится во внутреннем дворе "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте. Как следует из документов закупки, памятник решили демонтировать и от части элементов избавиться, например, от подземных конструкций. В материалах указано, что снять и сохранить для переноса на новое место надо таблички с именами погибших сотрудников "Ленфильма", надписи, металлические элементы символического изображения взрыва, изображение кинокамеры фронтового оператора и пистолета-пулемета Шпагина, металлическую решетку над отверстием площадки-подиума. На разбор стелы киностудия выделила 30 дней.

В документах закупки не указано, куда и как должны были переносить стелу. В пресс-службе "Ленфильма" для ЗАКС.Ру уточнили, что памятник решили передвинуть на 50 метров в том же сквере. Причина его переноса - строительство котельной во дворе студии и угроза обрушения стелы, добавили в киностудии.

"Памятник был не самостоятельным сооружением, а частью аварийного здания сплинкерной, которое снесено. Есть угроза обрушения", - заявили в пресс-службе "Ленфильма".

В материалах закупки есть результаты экспертизы стелы от ООО "СЗРК+", проведенной в октябре-ноябре 2022 года, по которой строительные конструкции памятника признаны аварийными. В документе сказано, что разрушена отделочная штукатурка, в железобетонном столбе есть трещина вдоль арматуры, присутствует коррозия и другое.

Выдержки из технического обследования конструкций стелы

Реставрацию памятника проводили в первой половине 2018 года, о чем писала "Парламентская газета". Издание сообщило, что все работы оплатил меценат Грачья Погосян.

фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга, 2018 год

В пресс-службе "Ленфильма" заявили ЗАКС.Ру, что тогда прошел "косметический ремонт". Аналогично ответили и в пресс-службе администрации Петроградского района:

"В 2018 году был выполнен декоративный ремонт памятника, не повлиявший на базовые свойства конструкции".

Ранее у стелы стояли пушки, которых нет на фотографиях из экспертизы "СЗРК+". В пресс-службах киностудии и районной администрации пояснили, что пушки - реквизит "Ленфильма". По версии администрации Петроградского района, их вернут на место после реставрации, а по версии "Ленфильма" - нет. В киностудии заявили, что пушки на реставрации, а затем будут храниться в центре реквизита.

София Саттарова