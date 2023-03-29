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Новости 19:24

Заксобрание Ленобласти поинтересуется у Госдумы определением валежника

фото ЗакС политика Заксобрание Ленобласти поинтересуется у Госдумы определением валежника

Депутаты Заксобрания Ленинградской области на заседании 29 марта одобрили обращение в Госдуму с просьбой регламентировать заготовку валежника. Среди прочего документ предлагает дать валежнику точное определение в законодательстве, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обращение адресовано главе думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину. Его текст посвящен проблемам применения законодательства в связи с заготовкой россиянами валежника. В частности, из-за неопределенности формулировок граждане рискуют оказаться привлеченными к административной и даже уголовной ответственности за это, указали законотворцы.

По мысли авторов, Лесной кодекс следует снабдить формулировкой, описывающей валежник как "лежащие на поверхности земли, утратившие жизнеспособность, товарную ценность и свойства деловой древесины остатки стволов деревьев и (или) их части", образовавшиеся в результате действия разнообразных факторов.

Также в обращении говорится о необходимости внесения ряда изменений в законодательство в связи с заготовкой валежника, суммируется набор инструментов, разрешенный при его сборе и прописываются условия осуществления контроля за занятыми этим гражданами.

Фото: unsplash


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