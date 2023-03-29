В Петербурге прокуратура потребовала 800 тысяч рублей компенсации пострадавшему при падении на гололеде

Прокурор Калининского района обратился в суд с требованием взыскать с АО "Коломяжское" 800 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 71-летнего пенсионера, пострадавшего при падении на гололеде. Инцидент произошел 9 февраля 2023 года, рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщается, петербуржец поскользнулся и упал на остановке, расположенной на углу улиц Тимуровской и Брянцева. С места происшествия его отвезли в карете скорой помощи, в медучреждении пострадавшему диагностировали перелом левой бедренной кости.

"Проверка прокуратуры показала, что падение и травмирование местного жителя произошло ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению зимней уборки со стороны АО "Коломяжское"", — говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки прокурор обратился в суд, добиваясь выплаты компенсации пострадавшему. Исковое заявление находится на рассмотрении судьи.