МТС уберет яйцо из логотипа

МТС намерена провести полномасштабный ребрендинг, отказавшись от белого яйца в своей символике, сообщил 30 марта РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева. Новый логотип представят в четверг, он будет выглядеть как квадрат красного цвета с буквами М, Т и С, расположенными по периметру.

В случае с дочерними компаниями логотип будет представлять собой тот же квадрат, но с отрезанным уголком, где будут размещать логотип конкретного направления. Слоган компании "Быть лучше каждый день" при этом останется без изменений.

В комментарии РБК Николаев заявил, что необходимость ребрендинга стала очевидной после небольшого визуального обновления бренда в 2019 году. Он уточнил, что компания прежде уже позволяла себе выступать без яйца в логотипе. По его словам, проведенные исследования показали, что клиенты ассоциируют МТС непосредственно с красным цветом, но не с яйцом.

На вопрос, возможен ли уход части клиентов из-за ребрендинга, Николаев ответил, что "адептов яйца" у них нет.