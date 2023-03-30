В Екатеринбурге задержан корреспондент Wall Street Journal

Корреспондент американского издания Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщило 30 марта ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Согласно сообщению спецслужбы, ФСБ "пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана". Задержанный подозревается в шпионаже в пользу правительства США.

ФСБ полагает, что Гершкович мог собирать сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. "При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в Екатеринбурге", — отметили силовики.

Следственное управление ФСБ возбудило против американца уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).