В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищениях денег чиновников

Петербургские полицейские задержали жителя Новороссийска, которого подозревают в хищениях средств чиновников и начальников образовательных учреждений, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Оба дела в отношении задержанного завели по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). По версии силовиков, фигурант обманным путем завладел деньгами главы регионального управления Россельхознадзора (регион не уточняется), а также деньгами замдиректора одного из московских учреждений дополнительного профобразования.

Утверждается, что задержанный хорошо разбирался в структуре органов власти и взаимоотношениях интересовавших его госслужащих, а также умел правдоподобно имитировать их манеру общения.