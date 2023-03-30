Думский единоросс предложил запретить мусоропроводы

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ("Единая Россия") обратился в Минстрой с предложением запретить размещение мусоропроводов в новостройках, сообщили 30 марта "Известия" со ссылкой на документ.

Мусоропроводы в уже существующих домах следует заварить, если это представляется возможным, полагает парламентарий. По его мнению, применение подобной меры было бы обоснованно в случае, если рядом с домом располагается контейнерная площадка, которой могут пользоваться жильцы.

Актуальность инициативы Якубовский объяснил стремлением ускорить проведение мусорной реформы в России. Парламентарий полагает, что запрет мусоропроводов позволил бы успешнее бороться с переполненными свалками и скорее перейти к раздельному сбору отходов, пишет издание.

Опрошенные "Известиями" эксперты в основном высказались в поддержку инициативы депутата. Они отметили, что использование мусоропроводов мешает внедрению раздельного сбора, выглядит сомнительно с точки зрения соблюдения санитарных норм, а их обустройство повышает затраты девелоперов.

В то же время исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин заявил, что мусоропроводы в старых домах могут быть необходимы для части жильцов. В качестве примера он привел маломобильных граждан.