Тела двоих петербургских школьников обнаружили в Финском заливе

В Петербурге утонули два ребенка: их тела 30 марта нашли в акватории Финского залива, неподалеку от Васильевского острова. Об этом сообщил региональный главк МВД. По версии силовиков, первоклассник и шестиклассник играли у воды на намыве и соскользнули в залив по льдинам на берегу.

"С учетом того, что глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег", - гласит сообщение.

Накануне родители погибших подали заявления в полицию о пропаже детей. Известно, что два приятеля договорились о встрече в районе полудня, после чего связь с ними пропала.

На месте происшествия работают следователи, о чем сообщило петербургское управление СК.

фото: spb.sledcom.ru