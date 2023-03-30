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Новости 12:10

Тела двоих петербургских школьников обнаружили в Финском заливе

фото ЗакС политика Тела двоих петербургских школьников обнаружили в Финском заливе

В Петербурге утонули два ребенка: их тела 30 марта нашли в акватории Финского залива, неподалеку от Васильевского острова. Об этом сообщил региональный главк МВД. По версии силовиков, первоклассник и шестиклассник играли у воды на намыве и соскользнули в залив по льдинам на берегу.

"С учетом того, что глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег", - гласит сообщение.

Накануне родители погибших подали заявления в полицию о пропаже детей. Известно, что два приятеля договорились о встрече в районе полудня, после чего связь с ними пропала.

На месте происшествия работают следователи, о чем сообщило петербургское управление СК.

фото: spb.sledcom.ru


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