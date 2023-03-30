За год протестная активность в Псковской области снизилась в пять раз

Управление МВД по Псковской области отчиталось о своей работе за 2022 год. Шестистраничный документ опубликован на сайте Псковского областного собрания депутатов.

Силовики утверждают, что в сравнении с 2021 годом протестная активность граждан в регионе снизилась на 79,7%. Цифра получена путем подсчета так называемых протестных мероприятий. Если в 2021 году их было зафиксировано 69, то годом позже показатель упал до 14.

Всего за прошедший год на массовых мероприятиях задержали 13 человек, что почти в восемь раз меньше показателя 2021 года (103). По "митинговой" статье 20.2 КоАП в ушедшем году составили три протокола, а по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) - пять протоколов.