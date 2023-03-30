Заксобрание передаст мобилизованным из Петербурга шевроны

"Ленинградский полк", укомплектованный мобилизованными из Петербурга и других регионов Северо-Запада, получит нарукавные знаки, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Шевроны изготовили по поручению спикера ЗакСа Александра Бельского. За их производство отвечали депутаты-единороссы Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.

"Вместе с председателем городского парламента Александром Бельским мы уже неоднократно побывали у земляков на Донбассе. На очередной из таких встреч нас попросили помочь в изготовлении специальных нарукавных знаков отличия, которые подчеркивали бы принадлежность воинов к "Ленинградскому полку"", - рассказал Чебыкин.

По его словам, рассматривается вопрос о том, чтобы на параде Победы 9 мая курсанты одного из расчетов прошли с такими же шевронами по Дворцовой площади.