Финансирование льготных лекарств для петербуржцев выросло почти на 20%

В Петербурге в 2023 году до 22,1 млрд рублей вырос объем финансирования, выделяемого из федерального и городского бюджетов на льготные лекарства. Это на 3,4 млрд больше, чем в прошлом году, рассказал в эфире Центра управления регионом первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

На сегодняшний день контракты на поставку льготных медикаментов заключили более чем на 14,3 млрд рублей. План по их закупке выполнен почти на две трети.

Вместе с тем, расширился и круг получателей льготных препаратов: теперь на них имеют право уже не 500, а 652 тысячи горожан.

Сарана отметил, что для удобства реципиентов льготных лекарств их информируют о поставках через электронную почту и сервис Telegram. Речь идет о препаратах по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание.