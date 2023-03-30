Вологодского адвоката заподозрили в мошенничестве почти на 50 млн рублей

В Вологодской области сотрудники ФСБ и СК задержали 45-летнего члена региональной адвокатской палаты, о чем сообщает пресс-служба местного управления СК. Его подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК) и присвоении денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК). По версии силовиков, вместе с напарником юрист создал финансовую пирамиду, обещая заемщикам большие проценты. Ущерб от деятельности фигурантов оценивается более чем в 46,5 млн рублей.

Утверждается, что злоумышленники брали на себя заведомо невыполнимые обязательства. Своей деятельности они придали вид агентства недвижимости, учрежденного в Великом Устюге.

Всего адвокат и его знакомый бизнесмен привлекли средства 36 граждан. Следствие ходатайствовало о заключении адвоката под стражу.