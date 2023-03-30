Эсеры поддержали возвращение практики утилизации автомобилей

Идея возродить программу утилизации автомобилей, к которому Минпромторг призвала организация "Руслом.ком", нашла поддержку у справедливороссов. Лидер партии Сергей Миронов согласен, что в обновленном варианте программа должна включить в себя также утилизацию электромобилей. Участникам проекта, по мнению Миронова, необходимо выдавать скидку на покупку новой отечественной машины, причем ее размер не должен быть меньше 150 тысяч рублей.

"Такое решение позволит защитить интересы российских граждан, будет стимулировать покупательский спрос в условиях резкого роста цен на автомобильном рынке", - приводит слова политика его пресс-служба.

Думский депутат также вспомнил о законопроекте СРЗП, предусматривающем возможность расходования материнского капитала на покупку автомобиля. По мнению Миронова, пока не принятая инициатива заслуживает серьезного внимания.

Программа утилизации старых машин реализовывалась в России в 2010-2019 годах. Идею о ее возвращении ранее также одобрили "Деловая Россия", "АвтоВАЗ" и Торгово-промышленная палата.