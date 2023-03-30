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Новости 17:14

Пискарев добивается признания "нежелательным" в России "СПИД фонда Элтона Джона"

фото ЗакС политика Пискарев добивается признания "нежелательным" в России "СПИД фонда Элтона Джона"

Депутат Госдумы Василий Пискарев попросил Генеральную прокуратуру признать нежелательной на территории России деятельность ряда неправительственных зарубежных организаций, которых он подозревает в пропаганде употребления наркотиков среди молодежи.

К числу таких организаций единоросс относит, в частности, британский "СПИД фонд Элтона Джона" и литовскую "Евразийскую ассоциацию по снижению вреда". Пропаганда наркопотребления состоит, по мнению депутата, уже в том, что упомянутые структуры выступают за декриминализацию некоторых веществ. Свои доводы он изложил в Telegram-канале возглавляемой им комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Политик сообщил, что вместе с коллегами продолжает искать следы и противостоять опасной деятельности, руководствуясь Стратегией государственной антинаркотической политики.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева


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