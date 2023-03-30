Беглов и Миллер открыли новую площадку завода, обслуживающего нефтегазовые скважины

На Броневой улице в Петербурге торжественно открыли новую площадку завода "Измерон", который специализируется на производстве оборудования для нефтегазовых скважин. Новый объект даст работу 500 высокооплачиваемым сотрудникам, передает пресс-служба Смольного.

По мнению посетившего церемонию губернатора Александра Беглова, увеличение мощностей завода укрепляет технологический суверенитет России, провозглашенный президентом в качестве важной цели.

В свою очередь, председатель правления "Газпром" Алексей Миллер отметил, что его компания много лет сотрудничает с "Измероном" по причине высокого качества продукции.

"Внутрискважинное оборудование мы широко применяем при обустройстве наших месторождений, при создании новых центров газодобычи – и на Ямале, и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке. А это значит, что мы вместе вносим вклад в энергетическую безопасность России в XXI веке", - произнес он.

Холдинг "Бронка Групп" вложил в создание новой площадки завода 2,3 млрд рублей инвестиций.

фото: пресс-служба Смольного