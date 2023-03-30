Киносъемки на два апрельских дня ограничат движение в центре Петербурга

Съемки фильма "Майор Гром. Игра" приведут к дорожным ограничениям в течение двух дней в апреле, следует из датированных 29 марта распоряжений комитета по транспорту.

Согласно первому документу, 8 апреля с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта в переулке Гривцова от дома № 3 до набережной Мойки, по четной стороне Мойки между переулками Гривцова и Антоненко, а также у Мариинского дворца на Исаакиевской площади. В последнем случае с 06:00 утра и до полуночи планируется временное прекращение движения перед дворцом.

Второе распоряжение касается ограничений, намеченных на 11 апреля. В этом случае с 00:00 до 23:59 вводится временное ограничение движения по Замковой улице и нечетной стороне Фонтанки между Замковой улицей и Мойкой. Кроме того, между 06:00 и 23:59 прекращается движение транспорта по Замковой улице, а также Кленовой улице между Замковой и Инженерной.