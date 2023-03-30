На концерте в честь 50-летия Красносельского района должны выступить Сюткин и Валерия

Культурно-досуговый центр "Красносельский" закупил билеты на концерт в честь 50-летия Красносельского района Петербурга, следует из данных на сайте госзакупок. Поставщиком указан БКЗ "Октябрьский", а мероприятие носит название "Район, где воплощаются мечты".

Всего КДЦ приобрел 3727 билетов. Их общая стоимость составила 8 млн рублей, следует из контракта. Там же сказано, что мероприятие состоится 14 апреля.

В документе указано, кто именно будет выступить на концерте. Во втором отделении должны выйти на сцену певцы Валерия и Валерий Сюткин, а также театр танца Аллы Духовой "Тодес". У последнего прописаны выходы и в первом отделении, тогда же должны выступить хор учреждений Красносельского района, солист Мариинского театра Григорий Чернецов и другие.

София Саттарова