Благодаря новым скидкам проезд в общественном транспорте по картам "Мир" и ЕКП подешевеет на 20 рублей

Начиная с 1 апреля в Северной столице для держателей "Единой карты петербуржца" и банковских карт "Мир" вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Благодаря новым расценкам горожане смогут экономить до 25 рублей за поездку.

В петербургском комитете по транспорту известили, что в случае оплаты проезда картой "Мир" в трамвае или троллейбусе с горожанина спишут 43 рубля, а при оплате ЕКП - 42 рубля. Если использовать телефон и специальные приложения, то цена будет составлять 41 и 40 рублей соответственно. На данный момент разовый тариф проезда на наземном общественном транспорте составляет 65 рублей.

С наступлением нового года в городе на Неве были перераспределены скидочные программы ЕКП и владельцев карт "Мир". Если раньше поездка в метро по ЕКП составляла 41 рубль, а на наземном транспорте 31 рубль, то теперь вне зависимости от формы оплаты - 47 рублей.