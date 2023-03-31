Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели детей в полынье на Васильевском острове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от врио главы СК в Петербурге и Ленобласти Олега Бобкова доложить ему о ходе дела о гибели двух мальчиков в полынье на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователями устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей", — отметили в Следкоме.

Двое детей провалились под лёд на Финском заливе вечером 29 марта. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух школьников. Заявление подали их родители.

"Фонтанка" уточняет, что в случае подобных инцидентов разбирательство начинается по статье об убийстве, что позволяет правоохранителям расширить спектр своих полномочий.

Предварительно установлено, что двое детей играли у воды на намыве, прыгая по льдинам, и по неосторожности провалились в воду. Тела школьников без признаков насильственной смерти полиция и поисковики обнаружили в воде на побережье намыва утром 30 марта.