Петербургские работодатели стали чаще трудоустраивать школьников

В нынешнем году российские работодатели опубликовали свыше 9 тысяч новых вакансий, которые подходят для учащихся школ, что на 82% больше, чем годом ранее. Данными поделились специалисты сервиса HeadHunter.

Наибольшее количество предложений для школьников поступает от компаний, расположенных в Москве и Подмосковье. При этом в Петербурге и других регионах СЗФО работодатели аналогично стали активнее предлагать школьникам трудоустройство. По сравнению с 2022 годом прирост предложений для подростков возрос на 117%.

Начальница пресс-службы сервиса HeadHunter Мария Бузунова отметила, что работодатели стали чаще предлагать работу для юных кандидатов - причем, как сезонную, так и штатную.

Преимущественно среди лидирующих вакансий для школьников встречаются следующие: продавец-кассир, вожатый, детский аниматор, уборщик и помощник официанта.