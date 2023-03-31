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Новости 10:32

Петербургские работодатели стали чаще трудоустраивать школьников

фото ЗакС политика Петербургские работодатели стали чаще трудоустраивать школьников

В нынешнем году российские работодатели опубликовали свыше 9 тысяч новых вакансий, которые подходят для учащихся школ, что на 82% больше, чем годом ранее. Данными поделились специалисты сервиса HeadHunter.

Наибольшее количество предложений для школьников поступает от компаний, расположенных в Москве и Подмосковье. При этом в Петербурге и других регионах СЗФО работодатели аналогично стали активнее предлагать школьникам трудоустройство. По сравнению с 2022 годом прирост предложений для подростков возрос на 117%.

Начальница пресс-службы сервиса HeadHunter Мария Бузунова отметила, что работодатели стали чаще предлагать работу для юных кандидатов - причем, как сезонную, так и штатную. 

Преимущественно среди лидирующих вакансий для школьников встречаются следующие: продавец-кассир, вожатый, детский аниматор, уборщик и помощник официанта.


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