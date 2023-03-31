Интернет-мошенникам удалось похитить свыше 20 млн рублей с помощью приложений такси

В Петербурге мошенники через интернет похитили свыше 20 млн рублей, обнаружив уязвимость в приложениях по заказу такси. В их числе было одно из наиболее популярных в стране.

О том, как полиции удалось выйти на преступников, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Видео приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Схема, которую использовали мошенники, выглядит следующим образом: в отдалённую местность, к примеру, в Ленобласти, вызывалось такси, после чего имитировалась его подача. Затем "клиент" отказывался от поездки и на аккаунт таксиста приходила компенсация.

Петербургские правоохранители задержали пятерых мужчин. В ходе проведённых обысков у них изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и SIM-карты, а также 700 тысяч рублей.

Расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Четверых фигурантов поместили под домашний арест, а одного - под подписку о невыезде.