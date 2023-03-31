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Новости 11:10

Напавший в новогоднюю ночь на полицейского петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Напавший в новогоднюю ночь на полицейского петербуржец получил условный срок

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Евгения Малецкого по делу о нападении на сотрудника МВД в центре города в новогоднюю ночь. Осужденный по ч. 2 ст. 318 УК, он также получил два года испытательного срока, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент имел место на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Малецкий нарушал общественный порядок, в связи с чем его попытались задержать и доставить в отдел полиции №28, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Однако нарушитель оказал сопротивление и распылил в лицо силовику газовый баллончик, тем самым нанеся легкий вред здоровью оппонента.

Фигурант признал вину и раскаялся, не став давать показаний на основании 51 статьи Конституции.


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