Напавший в новогоднюю ночь на полицейского петербуржец получил условный срок

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к двум годам условного срока Евгения Малецкого по делу о нападении на сотрудника МВД в центре города в новогоднюю ночь. Осужденный по ч. 2 ст. 318 УК, он также получил два года испытательного срока, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент имел место на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Малецкий нарушал общественный порядок, в связи с чем его попытались задержать и доставить в отдел полиции №28, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Однако нарушитель оказал сопротивление и распылил в лицо силовику газовый баллончик, тем самым нанеся легкий вред здоровью оппонента.

Фигурант признал вину и раскаялся, не став давать показаний на основании 51 статьи Конституции.