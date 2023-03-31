Индонезия согласилась экстрадировать преследуемых на родине россиян

Россия и Индонезия подписали Договор о выдаче граждан, находящихся под уголовным преследованием, о чем сообщает официальный Telegram-канал Минюста. Документ утвердили в ходе продолжающегося визита российской делегации в страну Тихоокеанского региона.

"Это существенный шаг для нас в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности", - произнес на церемонии подписания договора российский министр юстиции Константин Чуйченко.

На встрече с индонезийской стороны присутствовали как чиновники и силовики общереспубликанского уровня, так и госслужащие, представляющие провинцию Бали.

фото: Минюст России / Telegram