Москалькова сообщила о срыве обмена пленными с Украиной

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова известила о вероятном срыве обмена пленными с Украиной. Соответствующий пост появился в Telegram-канале омбудсмена.

"Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину", — поделилась уполномоченная.

На сегодняшний день в списке на обмен находятся 133 фамилии. При этом какого-либо отголоска от Киева, по заявлению Москальковой, нет. "Украинская сторона молчит", — уверяет омбудсмен.

Ранее уполномоченная по правам человека сообщала, что Украина согласилась на обмен по схеме 90 на 90, тогда как РФ запрашивала 160 на 160. Переговоры, по словам Москальковой, до сих пор продолжаются.