В течение года призывники начнут получать повестки в электронном виде

Мероприятия постановки на воинский учет с начала года стали проходить в новом формате, рассказал представитель Генштаба Владимир Цимлянский. Впервые сведения о подлежащих призыву гражданах государственные и муниципальные органы присылали в электронном виде, при этом не забывая дублировать информацию на бумажных носителях. Цифровыми станут и повестки.

"Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", - приводит слова Цимлянского "Интерфакс".

По его словам, единая электронная база данных о призывниках нужна в том числе для того, чтобы не призвать по ошибке не того человека. Представитель Генштаба, говоря о второй волне мобилизации, исключил ее в ближайшее время.