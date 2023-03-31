Петербург вышел в лидерство по стране по смертям от COVID-19

Северная столица вышла на первое место среди остальных регионов РФ по уровню смертности от коронавирусной инфекции, следует из обновлённой сводки оперативного штаба, опубликованной в пятницу, 31 марта.

Всего в стране за последние 24 часа в больницы с подтверждённым COVID-19 попали 1308 граждан, всего обнаружено 11 065 новых случаев заражения, зафиксированы 34 смерти. В Петербурге — 102 госпитализации, 1562 новых случая, 8 смертей. В Москве зарегистрированы 115 госпитализаций, 1773 новых случая, 7 смертей.

Отметим, что в течение последних нескольких недель Петербург не единожды попадал в первую тройку регионов уровню распространения коронавируса, так и по смертности от него.