Генпрокуратура объявила "нежелательной организацией" в РФ "Свободный университет"

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России организацией зарегистрированный в Латвии "Свободный университет", о чем говорится на сайте ведомства. Об образовательном проекте силовики пишут, что его основали покинувшие Россию граждане, часть из которых Минюст признал иноагентами.

По сведениям прокуратуры, "Свободный университет" популяризирует деятельность движений, которые в РФ признаны экстремистскими. Учреждению также ставится в вину то, что оно распространяет "ультралиберальную модель европейской демократии" и прививает молодежи неприязнь к России.

"В изданных работах под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя", - говорится в сообщении.

Все перечисленное в совокупности, по версии ведомства, угрожает национальной безопасности РФ.

Отметим, что в "Свободном университете" преподают многие известные российские ученые и общественные деятели. Среди них - политолог и географ Дмитрий Орешкин, юрист Елена Лукьянова, кинематографист Владимир Мирзоев, географ и социолог Наталья Зубаревич.

*Генпрокуратура признала "Свободный университет" нежелательной в РФ организацией