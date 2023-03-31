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Новости 12:25

Путин освободил от должности послов в Латвии и Эстонии

фото ЗакС политика Путин освободил от должности послов в Латвии и Эстонии

Президент РФ Владимир Путин решил освободить от занимаемых должностей послов страны в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Указы об упразднениях с занимаемых должностей доступны на портале правовой информации.

В конце января МИД РФ объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией. Посла этой прибалтийской страны Маргуса Лайдре вызвали в министерство, где его известили, что ему следует уехать из России до 7 февраля. Этому событию предшествовал аналогичный шаг Таллина. Как итог, российский посол Владимир Липаев покинул республику.

Латвия решила солидаризироваться с Эстонией. В этой стране уровень дипотношений с РФ понизили начиная с 24 февраля. 


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