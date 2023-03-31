При пожаре в историческом доме на Петроградской стороне погибла женщина

Петербургские спасатели за полчаса потушили пожар, вспыхнувший 31 марта в доходном доме Ф.И. Танского (улица Куйбышева, 21), о чем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В четырехкомнатной комнате выгорело 10 кв. метров площади. При пожаре погибла женщина. С огнем боролись пятнадцать специалистов, использовавших три машины.

Пять лет назад здание в стиле модерн, включенное в реестр вновь выявленных памятников КГИОП, уже горело. Из-за этого пришлось на время демонтировать башенку, впоследствии восстановленную.

фото: Den, Citywalls.ru