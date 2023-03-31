Смольный объявил жёлтый уровень погодной опасности из-за снегопадов

С пятницы, 31 марта, на субботу, 1 апреля, в Северной столице вводит жёлтый уровень погодной опасности ввиду ухудшения погодных условий, информирует пресс-служба Смольного.

На дорогах может сложиться опасная ситуация ввиду обильного снегопада и обледенения трасс.

Жёлтый режим погодной опасности вводится до 10:00 субботы.

В Петербурге 31 марта и 1 апреля объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения

"Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность", - предупредили в Смольном.

Ранее о грядущих снегопадах известили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.