В Петербурге осудили более десяти призванных на СВО уклонистов

Объединенная пресс-служба петербургских судов представила статистику приговоров, вынесенных по "дезертирской" статье 337 УК (самовольное оставление части или места службы), появившейся в законодательстве в сентябре. С начала ее правоприменения на территории города наказание назначили 12 военнослужащим, решившим уклониться от участия в спецоперации на Украине.

Самые строгие приговоры получили восемь петербуржцев по ч. 5 ст. 337 УК: им досталось наказание от 5 до 5,5 лет колонии общего режима. По более "мягким" частям этой статьи два уклониста получили от года до полутора лет в колонии общего режима, один военнослужащий получил год колонии-поселения и еще один отделался отделался условным сроком.

Еще одно наказание, связанное с СВО, назначили по статье 339 УК (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами): проходившему по этому делу дали 5 лет и 1 месяц условно.

Большинство из перечисленных фигурантов признали свою вину.