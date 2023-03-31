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Новости 17:17

Ограничения на переводы валюты за границу продлили еще на полгода

фото ЗакС политика Ограничения на переводы валюты за границу продлили еще на полгода

Банк России до 30 сентября продлил действующие ограничения на денежные переводы в валюте, совершаемые за рубеж, о чем сообщается на сайте регулятора.

В месяц россияне и резиденты из дружественных стран смогут переводить на любые заграничные счета не более 1 млн долларов (или эквивалент этой суммы в любой валюте). Лимит для этой категории граждан через системы денежных переводов составит 10 тысяч долларов.

Работающие в России люди, не имеющие статус налоговых резидентов, ограничены правом перевода за границу суммы, равной их зарплате.

Полный запрет на трансграничные денежные переводы по-прежнему распространяется на нерезидентов из недружественных стран.


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