Ограничения на переводы валюты за границу продлили еще на полгода

Банк России до 30 сентября продлил действующие ограничения на денежные переводы в валюте, совершаемые за рубеж, о чем сообщается на сайте регулятора.

В месяц россияне и резиденты из дружественных стран смогут переводить на любые заграничные счета не более 1 млн долларов (или эквивалент этой суммы в любой валюте). Лимит для этой категории граждан через системы денежных переводов составит 10 тысяч долларов.

Работающие в России люди, не имеющие статус налоговых резидентов, ограничены правом перевода за границу суммы, равной их зарплате.

Полный запрет на трансграничные денежные переводы по-прежнему распространяется на нерезидентов из недружественных стран.