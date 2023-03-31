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Новости 18:32

"Нехорошие надписи" про президента обернулись для петербуржца 13 сутками ареста

фото ЗакС политика "Нехорошие надписи" про президента обернулись для петербуржца 13 сутками ареста

Петроградский суд Петербурга арестовал на 13 суток Александра Крылова, которого признали виновным в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Перед тем, как быть задержанным рано утром 31 марта, Крылов наносил "нехорошие надписи о Президенте РФ" на один из домов по Каменноостровскому проспекту. Пройти в полицейский автомобиль он не согласился, попытавшись убежать.

Свою вину на суде гражданин не признал. Крылов заявил, что силовики заинтересовались им, когда он по совету врача просто дышал воздухом на улице.


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