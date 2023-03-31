"Нехорошие надписи" про президента обернулись для петербуржца 13 сутками ареста

Петроградский суд Петербурга арестовал на 13 суток Александра Крылова, которого признали виновным в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Перед тем, как быть задержанным рано утром 31 марта, Крылов наносил "нехорошие надписи о Президенте РФ" на один из домов по Каменноостровскому проспекту. Пройти в полицейский автомобиль он не согласился, попытавшись убежать.

Свою вину на суде гражданин не признал. Крылов заявил, что силовики заинтересовались им, когда он по совету врача просто дышал воздухом на улице.