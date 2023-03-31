Смольный подготовил законопроект об исполнении бюджета 2022 года

В разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации Петербурга опубликовали законопроект об исполнении бюджета города в 2022 году. Документ подготовил комитет финансов.

Согласно проекту закона, доход Петербурга в прошлом году составил 1,16 трлн рублей, а расходы - 1,04 трлн рублей. Так профицит равен 119,69 млрд рублей.

Самый большой доход бюджету принес налог на прибыль - 820,95 млрд рублей. Из них 448,05 млрд рублей - налог на прибыль организаций, а 372,9 - налог на доходы физических лиц.

Остальные средства в бюджет Петербурга поступили от прочих налогов, государственных пошлин, дохода от использования госимущества, платежей при пользовании природными ресурсами и другого. В частности, как безвозмездные поступления городу от бюджетной системы России передали 35,9 млрд рублей.

Из общей суммы расходов 5 млрд рублей ушло на администрацию губернатора Петербурга. План выполнен на 99,23%, сказано в проекте закона. На Законодательное собрание города ушло 1,69 млрд рублей - исполнено 99,64%.

Комитет финансов исполнил выделенный ему бюджет на 49,67%, потратив 15,54 млрд рублей. Практически у всех остальных этот процент около или более 90.

Напомним, изначально доходы бюджета Петербурга на 2022 год составляли 890 млрд рублей. Сумма выросла и при осенней корректировке доходы утвердили в размере 1,107 трлн рублей.

София Саттарова