Максима Покровского* признали иноагентом

Минюст расширил единый список иноагентов. В пятницу 31 марта в него добавили фронтмена рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского*, новосибирского оппозиционера Сергея Бойко** и журналиста Георгия Чентемирова***.
Такой же статус присвоили трем организациям: "Теплице социальных технологий"****, "Альянсу гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"***** и объединению "Настоящая Россия"******.
Включение Покровского ведомство объяснило тем, что он собирал деньги в поддержку Украины и "активно взаимодействовал с иностранными структурами".
Единый перечень теперь насчитывает 571 позицию.
*Минюст внес Максима Покровского в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Сергея Бойко в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов
****Минюст внес "Теплицу социальных технологий" в единый реестр иноагентов
*****Минюст внес "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" в единый реестр иноагентов
******Минюст внес "Настоящую Россию" в единый реестр иноагентов