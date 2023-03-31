Максима Покровского* признали иноагентом

Минюст расширил единый список иноагентов. В пятницу 31 марта в него добавили фронтмена рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского*, новосибирского оппозиционера Сергея Бойко** и журналиста Георгия Чентемирова***.

Такой же статус присвоили трем организациям: "Теплице социальных технологий"****, "Альянсу гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"***** и объединению "Настоящая Россия"******.

Включение Покровского ведомство объяснило тем, что он собирал деньги в поддержку Украины и "активно взаимодействовал с иностранными структурами".

Единый перечень теперь насчитывает 571 позицию.

*Минюст внес Максима Покровского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Бойко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Теплицу социальных технологий" в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" в единый реестр иноагентов

******Минюст внес "Настоящую Россию" в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал "Ногу свело!"