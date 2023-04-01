Петербуржцы в марте наблюдали солнце чуть больше 76 часов

Продолжительность солнечного сияния в минувшем марте составила в Петербурге 76,5 часа, сообщил 1 апреля главный синоптик города Александр Колесов. Всего горожане могли видеть светило на небе в течение 21 дня.

"Солнца в этом марте было мало, особенно по сравнению с прошлым годом, когда оно светило 187,7 часа", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Среднемесячная температура в городе составила -0,3 градуса, что на 0,7 градуса теплее обычного. Самым теплым днем стало 20 марта — тогда была зафиксирована максимальная температура +10,4 градуса по Цельсию. Самая холодная ночь пришлась на 10 марта, когда столбики термометров опустились до -17,3 градуса.

По выпавшим осадкам прошедший месяц оказался вторым после марта 1971 года. Если сейчас синоптики насчитали 81,4 мм, то тогда — 83,6 мм, что признано рекордным значением.

"Надо отметить третью декаду марта, она стала очень обильной на осадки, так как выпало 45,1 мм. Давно такого не было. Из ближайших лет можно отметить только 1971 год с большим количеством осадков 45,4 мм", — отметил Колесов. Самые сильные осадки при этом наблюдались 29 марта, когда было зафиксировано 13,3 мм.