47news: Под Выборгом похоронят погибшего участника СВО

В понедельник, 3 апреля, в Спасо-Преображенском соборе Выборга состоится отпевание 47-летнего участника спецоперации Андрея Миргородского, сообщил в субботу портал 47news. Как уточнило издание, в зону СВО житель Ленобласти отправился добровольцем.

Как передает портал, Миргородский рассказывал о себе, что родился в Таганроге. В Ленобласти проживал совместно с матерью, работал в одном из расположенных поблизости карьеров.

На спецоперацию Миргородский отправился в середине октября. О его смерти родные узнали в середине марта.

Прощание с погибшим состоится 3 апреля после полудня в Доме культуры на Советской улице в Выборге. Тело похоронят на кладбище в Гончаровском сельском поселении.

Ранее стало известно о гибели на СВО 36-летнего добровольца из Сланцев.